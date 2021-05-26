«Какая прелесть»: постройневшая Чехова в изумрудном бикини похвасталась изгибами тела

Анфиса Чехова много и часто путешествует. Недавно она была в Майами, где загорала на берегу Атлантического океана, теперь же переместилась на побережье Индийского. Телеведущая вновь приехала на Мальдивы, где отдыхала в ноябре прошлого года. В своем Instagram она также активно делится моментами отдыха. На этот раз показала фото, на котором позировала в изумрудном бикини, похваставшись изгибами тела.

«Желаю всем-всем-всем… именно такого утра. И абсолютной безмятежности в мыслях и в событиях», — написала Чехова.

Фанаты оценили фото.

«Красота невероятная! Какая прелесть! Огонь!» — писали пользователи Сети.

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Напомним, что в этом году Чехова отметит свое 44-летие. Несколько лет назад телеведущая развелась с актером Гурамом Баблишвили, которому родила сына Соломона.

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