Жена Никиты Преснякова в атласном мини-платье и нюдовых лодочках пришла на вечеринку к свекрови

Кристина Орбакайте гордится своей большой и сплоченной семьей. Она старшая дочка Аллы Пугачевой и подарила ей внуков, Никиту Преснякова, Дени Байсаров и Клавдию Земцову. 25 мая певица устроила вечеринку, на которой собрала родных и друзей. Она не скрывает, что ей нравится проводить время с близкими. Свой юбилей артистка отметила с размахом, закатив банкет в загородном ресторане.

Именинница была сначала в белом платье в пол, а потом облачилась в комбинезон. Она также выступила для гостей, оказавшись на сцене в серебристом мини-платье и ботфортах. Потом Орбакайте танцевала, веселилась и принимала поздравления. Многих тронули слова Пугачевой, которая пять минут произносила речь, нахваливая не только дочку, но и внуков. Она назвала очень талантливым Никиту, который является рок-музыкантом.

Позже старший сын Кристины выступил на сцене. Он исполнил несколько песен, одна из которых была посвящена маме. Парень пришел со своей женой Аленой Красновой. Девушка облачилась в белое мини-платье с глубоким декольте и нюдовые туфли-лодочки. В звездной семье ее очень любят. Орбакайте часто подходила к столику и поднимала бокал вместе с невесткой. К концу вечера они даже сделали совместное фото.

В этот день многие артисты выступили, чтобы порадовать именинницу: Александр Ревва, Валерия, Игорь Крутой, Филипп Киркоров, а также другие звезды.

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