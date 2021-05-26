«Душевная компания»: Дени Байсаров в шелковых штанах позировал на банкете с мамой и Киркоровым

Внук примадонны уже давно обогнал Кристину по росту, юноша уступал разве что Филиппу Бедросовичу.

На юбилейную вечеринку Кристины Орбакайте ее бывший отчим поп-король сцены Филипп Киркоров пришел не один, а с прекрасной спутницей-блондинкой. Артиста сопровождала Наталья Гордиенко, та самая, что выступала на музыкальном конкурсе «Евровидение — 2021» от Молдавии. В Instagram-карусели экс-супруг Примадонны отечественной эстрады поделился фотоотчетом с торжества. На первом снимке он позировал с именинницей и своей протеже. Далее шло фото, на котором Кристина и Филипп Бедросович предстали поющими, к ним присоединился и красавец-сын поп-дивы Дени Байсаров. Внук Примадонны обогнал звездную маму по росту и уступал разве что Киркорову.

Филипп Киркоров охотно позировал и с другими именитыми гостями, к примеру, с азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым, который принимал участие в проекте «Маска» в костюме Ламы, дизайнером Игорем Гуляевым, Олесей Судзиловской, с поп-королем в кадре отметился и шоумен Максим Галкин.

«Прекрасный вечер в честь юбилея моей любимой Кристиной Орбакайте!! Душевная компания, чудная атмосфера и блистательная именинница! А сегодня продолжим нашу вечериночку!» — отметил певец.

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