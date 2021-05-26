«С мамой вчерашней юбилярши»: Пугачева и Орбакайте побаловали гостей четырехъярусным тортом

Эвелина Бледанс, которая стала гостьей на вечеринке Кристины Орбакайте, поделилась в Instagram-карусели свежими кадрами с торжества. Сначала телеведущая показала свое совместное фото с Примадонной, а далее шел видеоролик, на котором светская львица «подловила» Аллу Борисовну с именинницей у четырехъярусного торта. И именитая мама, и ее не менее звездная дочь должны были разрезать пирог и угостить им всех присутствующих. На угощения, деликатесы, закуски и напитки, впрочем, как и на десерты, Кристина Орбакайте не скупилась.

Для праздника дочки Алла Пугачева отдала предпочтение пышному персиковому платью принцессы с серебристой аппликацией. Сама Кристина за вечер успела дважды сменить наряд: она встречала гостей в кипенно-белом шелковом платье в пол, а потом переоделась в белоснежный комбинезон с брюками палаццо и модными руками-буфами. Живым пением присутствующих на вечеринке селебрити побаловал не только поп-король сцены Филипп Киркоров, но и Анита Цой. Под вокал бывшего мужа с шоуменом Максимом Галкиным Примадонна отплясывала на танцполе, наслаждаясь праздником.

«С мамой вчерашней юбилярши Кристиночки!! Алла Борисовна, непревзойденная!! Люблю безмерно! Счастлива, что могу прикоснуться!» — отметила Бледанс.

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