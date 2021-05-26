«Превосходная»: Лопырева подчеркнула точеную фигуру белоснежным кроп-топом

Долгое время Виктория Лопырева жила в Дубае, периодически делая визиты на Мальдивы и в Майами. На днях блондинка вернулась в Москву, а выходные провела в Санкт-Петербурге. Хотя в своем Instagram она продолжает публиковать снимки, сделанные на курорте. На этот раз Виктория позировала в белоснежном кроп-топе, который подчеркнул ее точеную фигуру, и черных шортах.

«Огонь! Превосходная! Какая красивая! Классная! Невероятная!», — писали пользователи Сети.

Напомним, Лопырева замужем за Игорем Булатовым, который не так давно занял кресло руководителя Республики Коми. В браке они с 2019 года. Пара воспитывает сына Марка Лео, которому исполнилось два года.

Смотрите также: