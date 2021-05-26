«А вдруг художница растет»: Гарик Харламов похвастался работами дочки от Кристины Асмус

Как отметил юморист, дома у него уже целая галерея.

Шоумен и резидент «Камеди Клаб» Гарик Харламов в Instagram похвастался картинами своей семилетней дочери от актрисы Кристины Асмус Анастасии.

«Первые работы Анастасии Игоревны Харламовой. Целая галерея у нас. А вдруг художница растет. Кто знает. Вот, горжусь. Дочка. Семь лет. Вот». Гарик Харламов

После этого Гарик Харламов переключил свой взгляд на аквариум, в котором бежала вода. «Если что – это звук аквариума. Папа, конечно, рад, но не настолько», — заметил он.

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«Довольно неплохо нарисовала. Классно иметь такие картины на память», «Успехов Анастасии Игоревне на этом поприще», «Кстати, очень даже неплохо рисует. Настоящий талант растет», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в прошлом году Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о своем расставании после восьми лет брака. При этом ради общей дочери они сохранили добрые отношения. Известно, что шоумен отписал часть дома на свою наследницу.

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