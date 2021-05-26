«Вся наша жизнь вместе прошла»: Пугачева в платье принцессы с молодым мужем отплясывала под живой вокал Орбакайте и Киркорова

Эвелина Бледанс на личной страничке микроблога поделилась свежими кадрами с юбилейного торжества Кристины Орбакайте. 25 мая певица отметила 50-летие. По этому случаю она собрала в ресторане всю семью и близких друзей. В Instagram-карусели светская львица опубликовала сразу несколько моментов с праздника. На первом фото Бледанс позировала с Примадонной отечественного шоу-бизнеса. Алла Пугачева примерила платье принцессы из персиковой органзы с серебристой аппликацией.

На следующем видеоролике Эвелина засветила шикарный именинный многоярусный торт, Примадонна вместе с дочкой должны были разрезать пирог и угостить всех звездных гостей. Далее телеведущая запечатлела, как Кристина Орбакайте вместе с поп-королем сцены Филиппом Киркоровым пела вживую на сцене. Тем временем, Алла Борисовна с молодым мужем отплясывала на танцполе, наслаждаясь вечеринкой.

«С мамой вчерашней юбилярши Кристиночки!! Непревзойденная Алла Борисовна, люблю безмерно! Счастлива, что могу прикоснуться!» — отметила Бледанс. «Вся наша жизнь вместе прошла», — в один голос пели дуэтом Кристина Орбакайте и поп-король сцены Филипп Киркоров.

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