«Я просто потрясающий непарный шелкопряд»: Киркоров объяснил, почему скрывает личную жизнь

Как отметил поп-король, он никому и ничем не обязан.

Певец Филипп Киркоров заявил, что не собирается посвящать всех желающих в его личную жизнь. Как известно, ему за последние годы приписывали множество романов, но доподлинно неизвестно, встречается ли музыкант с кем-то из прекрасных дам.

«Я в свободных отношениях, я никому не обязан ничем. Я просто потрясающий непарный шелкопряд». Филипп Киркоров

По словам музыканта, бурным романам он предпочитает семейный покой. Так, поп-король отечественной эстрады сказал, что для него сейчас на первом месте его дети – сын Мартин и дочь Алла-Виктория. Именно с ними он старается проводить все свое свободное время, сообщает «Пятый канал».

Напомним, что в разное время Филиппу Киркорову приписывали романы с Анастасией Стоцкой, Ани Лорак и Екатериной Гусевой. С кем-то из них у него действительно были близкие отношения, а с кем-то он всегда был лишь друзьями.

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