«Филечка, ты тоже очень хорошо выглядишь!»: Пугачева и Киркоров пообщались на юбилее Орбакайте

Впервые за очень долгое время Примадонна и поп-король оказались вместе на одном мероприятии.

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева и поп-король Филипп Киркоров тепло пообщались на дне рождения старшей дочери исполнительницы певицы и актрисы Кристины Орбакайте.

На празднике в ресторане Пугачева и Киркоров сидели за разными столами. Вели себя они непринужденно и в какой-то момент отпустили любезности в адрес друг друга.

В частности, Киркоров сказал, что Примадонна великолепно выглядит. После этого она бросила своему четвертому мужу фразу: «Филечка, ты тоже очень хорошо выглядишь!», сообщает портал 7days.ru.

Напомним, что Алла Пугачева и Филипп Киркоров, по слухам, не общались последний год. Они, в частности, не поздравляли друг друга в социальных сетях с днями рождениями. При этом звезды не поясняли, что стало причиной их конфликта. Поп-король лишь отмечал, что «королеве позволено все». По слухам, причиной недопонимания стало то, что Примадонна не поздравила с одним из праздников своего четвертого мужа. Якобы он обиделся.

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