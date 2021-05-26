«Какая кошечка»: Asti подчеркнула пышную грудь, облачившись в кроп-топ

Солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба часто примеряет самые разные образы. То она позирует в романтическом пышном платье, то в сексапильном мини, то неожиданно в стиле RnB Артистка примерила свободные брюки, рубашку и кроп-топ, а волосы заплела в косы.

«Я люблю экспериментировать со своими образами и радуюсь, что почти все они мне подходят. Мне очень близок по духу образ 2000-х. Всегда смотрела на RnB див, да и на рэперов в цацках тоже и представляла, что когда-нибудь и я примерю на себя образ модной RnB чики», — написала Asti.

Фанаты оценили ее старания.

«Огонь! Классная! Какая кошечка!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в конце прошлого года Asti вышла замуж за своего возлюбленного по имени Станислав. Медовый месяц молодожены провели на Мальдивах.

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