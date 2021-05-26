«У нее нет ни одного модного провала»: Васильев похвалил 50-летнюю Орбакайте за очень стройную фигуру

Историк моды Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники прокомментировал стиль и гардероб певицы Кристины Орбакайте. 25 мая дочка Примадонны отметила юбилей, ей исполнилось 50 лет. Поэтому соведущий Эвелины Хромченко в программе «Модный приговор» на Первом канале начал с того, что поздравил именинницу, подметив, что она — молодец, следит за собой, за своей фигурой и внешностью. И в целом выглядит великолепно.

«Все мы знаем, что Орбакайте родилась в семье главной звезды отечественной эстрады Аллы Пугачевой и циркового артиста, литовца Миколаса Орбакаса. Во всяком случае внешность у Кристины — северная, нордическая. Если ее с кем-то сравнивать, то я бы сказал, что больше всего она похожа на балерину прибалтийских кровей Илзе Лиепу. Кристина в молодости тоже танцевала — в эстрадном балете „Рецитал“. Это пошло ей на пользу, научило красиво двигаться. А пела Орбакайте с детства», — приводит 7days слова Александра Васильева.

По словам историка моды, спустя годы мы получили танцующую и поющую актрису — Кристина давно с успехом играет в кино и на театральной сцене.

Орбакайте, как говорит ведущий программы «Модный приговор» вообще очень обаятельная женщина. Певица проводит значительную часть своей жизни в Америке, во Флориде, и именно там приобретает свои наряды, посещает бутики и в Майами.

«А благодаря тому, что певица очень стройная, все вещи отлично сидят на ее фигуре и прекрасно смотрятся. Ее стиль можно назвать „шоу-бизнес“. Она часто носит платья с блеском, отделкой бисером, разрезами, пайетками, как подобает поп-звезде. У нее нет ни одного модного провала, все платья и костюмы ей идут. Но все они совершенно разные по крою, по цвету, единого направления я не вижу. Поэтому создается впечатление, что Кристина всеядна. В ее гардеробе можно было бы добавить немного изюминки и индивидуальности, это бы пошло ей только на пользу», — отметил историк моды.

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