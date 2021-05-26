Не совсем Симба: Нюша раскрыла полное имя малышки-дочери

А также ответила на вопрос, хочет ли подарить крохе братика или сестричку.

Оказывается, дочку певицы Нюши зовут не Симба. Точнее, ее зовут не совсем так. У двухлетней девочки двойное имя, которое пишется через дефис. Звездная мама долго молчала об этом, но, наконец, призналась в YouTube-шоу Саши Спилберг под названием Lovecast.

«Первое время мы не афишировали эту историю… Вообще, на самом деле, Серафима-Симба, — серьезно сказала Нюша во время интервью. — Мы ее зовем Симбусы, Симбочка».

Она отметила, что предполагала, что необычное имя дочери вызовет множество обсуждений среди звезд и поклонников, но, по словам певицы, в данном вопросе важны мнения только ее и ее мужа.

30-летняя звезда поделилась, что не боялась остаться полной после беременности. Главным для нее было быть счастливой и дарить радостные эмоции своему ребенку. Она попросила друзей и близких не напоминать ей о весе и фигуре хотя бы год после родов: если девушке хотелось кушать булочки, она их ела и не отравляла свой эмоциональный фон угрызениями совести.

Нюшу в очередной раз спросили, хочет ли она еще детей, но певица отметила, что не задумывается об этом — для нее качество важнее количества. Артистка понимает, что если у нее будет два ребенка, но на данном этапе она не справится с их воспитанием и своей карьерой.

Напомним, Нюша родила дочь в ноябре 2018 года. Отцом ребенка стал общественный деятель Игорь Сивов.

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