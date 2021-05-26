«Вот это новости! Наставил жене рога!»: Жанна Мартиросян сообщила об «измене» мужа

Жена шоумена и юмориста Гарика Мартиросяна Жанна в Instagram сообщила об «измене» мужа. Она поделилась «разоблачающей» фотографией. На снимке Мартиросян ставит рожки любимой женщине.

«Вот это новости! Гарик Мартиросян наставил жене рога. Ну, как рога, рожки! Да, какая разница! Это же новости!» Жанна Мартиросян

«Обожаем вашу пару», «А потом жена этими рожками задолбала Гарика», «Какие вы все-таки вместе с мужем забавные и прикольные», «Самая потрясающая семья», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Гарик Мартиросян и его будущая жена познакомились в Сочи в 1997 году на одной из игр клуба веселых и находчивых. Через год они сыграли свадьбу. У пары подрастают двое наследников. Дочь Жасмин появилась на свет в 2004 году, а сын Даниэль спустя пять лет. Шоумен не раз говорил, что просто обожает своих любимых и старается проводить с ними все свое свободное время.

Смотрите также: