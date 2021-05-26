«Бойкая, озорная девица»: 42-летняя Пегова в мини-шортах с высокой посадкой визуально уменьшила талию

На личной страничке микроблога 42-летняя Ирина Пегова поделилась свежим отпускным кадром, представ на фото в летнем аутфите. Экс-возлюбленная Дмитрия Орлова умело скорректировала фигуру, придав ей стройности за счет правильно подобранного лука.

Она примерила полосатую блузу с модными рукавами-буфами. Изюминкой образа стали мини-шорты с высокой посадкой. Такой умный прием, как говорила в беседе с сайтом Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Линцова, удачно подчеркивает талию, визуально делая ее уже, как и сами бедра.

Постройневшая актриса заслужила комплименты и от историка моды Александра Васильева. В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале уточнил, что благодаря танцам Пегова заметно сбавила в весе.

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«У Пеговой прекрасные внешние данные. При этом она очень улыбчивая, обладает великолепным чувством юмора и драматическим талантом. Но в начале карьеры из-за невысокого роста в 155 сантиметров Пегову ставили в ранг так называемых субреток. Это такое актерское амплуа — бойкая, озорная девица. Но талант Иры оказался много шире и объемнее. А когда она стала заниматься бальными танцами, это совершенно изменило ее фигуру. Затанцевав чарльстон и ча-ча-ча, Ира сильно похудела, приобрела необычайную ритмичность, пластичность», — приводит 7days слова Александра Васильева.

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