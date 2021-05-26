«Винить могу только себя»: Виктор Дробыш признался, что 20 лет не сотрудничал с Аллой Пугачевой

По словам композитора, именно Примадонна открыла ему в свое время дорогу в шоу-бизнес.

Композитор и продюсер Виктор Дробыш в Instagram поделился совместным снимком с Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. Фотография была сделана на юбилее певицы и актрисы Кристины Орбакайте.

«Более 20 лет мне понадобилось, чтобы сделать фото с этой великой женщиной, которая открыла мне дорогу в шоу-бизнес. Которая дала жизнь моим песням. Без нее, наверное, меня не было бы. Ну а в двадцатилетней нашей творческой разлуке винить могу только себя. Видимо мне не хватило мудрости. Ну, я надеюсь, все еще впереди». Виктор Дробыш

«Красивая фотография. Мечты сбываются. Стоит только захотеть», «Пусть песня строить и жить помогает», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что старшая дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте с размахом отметила свое пятидесятилетие в одном из увеселительных заведений. На торжество были приглашены самые близкие люди звездного семейства.

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