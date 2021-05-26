«Настя, супер!»: Макеева в купальнике блеснула упругими бедрами

На днях Анастасия Макеева вновь получит статус жены. Актриса выходит замуж за своего возлюбленного Романа Малькова, с которым познакомилась в прошлом году на собственной даче. Торжество пройдет на юге России, в Алуште. Там же молодожены решили и венчаться. А пока до торжества остается еще несколько дней, Анастасия поделилась в своем Instagram весьма пикантным снимком. Она позировала в купальнике на мосту. Фанаты оценили фото.

«Настя, супер! Красота! Красавица! Мы любим ваш талант!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что недавно Макеева принимала участие в шоу «Точь-в-точь», где заняла второе место, уступив в финале всего два балла победительнице проекта Анастасии Спиридоновой.

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