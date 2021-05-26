После фуршета Орбакайте: 53-летняя Стриженова в кипенно-белой юбке миди отметилась в «Останкино»

В свои 53 года Екатерина Стриженова успевает везде и всюду: она проводит уикенды на даче, ездит на съемки программ в «Останкино», посещает светские рауты, нянчит внука Петю Петровича (так малыша называют домашние. — Прим. ред.). А 25 мая возлюбленная Александра Стриженова веселилась на юбилее дочки Примадонны. Вместе с мужем телеведущая блистала на вечеринке, демонстрируя модный наряд.

Стриженова отдала предпочтение лазурному платью оверсайз, умело скорректировав фигуру. Муж теледивы позировал в брючном костюме с белой сорочкой и бабочкой.

Уже утром следующего дня Екатерина отправилась на съемки в «Останкино». Актриса облачилась в кипенно-белый ансамбль, состоящий из узкого приталенного жакета с «золотыми» пуговицами и юбки миди. Монохромный лук телеведущей дополнили белоснежные туфли-лодочки на шпильке.

На празднике именинницы чета Стриженовых позировала для общего снимка с Кристиной Орбакайте. На торжестве среди звездных гостей также были замечены Алла Пугачева с мужем, шоуменом Максимом Галкиным, Яна Рудковская, поп-король сцены Филипп Киркоров. Он, кстати, приготовил для певицы музыкальный сюрприз: спел для присутствующих вживую. На фуршете также отметились сыновья артистки — Никита Пресняков и Дени Байсаров. Модельер Валентин Юдашкин привел на праздник жену Марину. Все веселились до глубокой ночи, пробуя вкусные блюда и напитки.

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