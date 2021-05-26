«Мы с Олей дружим пять лет»: Андрей Разин рассказал о своей украинской возлюбленной

По словам продюсера, он надеется, что скоро они сыграют красивую свадьбу.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал о своей возлюбленной Ольге, которая живет в украинском Краматорске.

«Мы с Ольгой дружим уже пять лет. Познакомились на моих гастролях, она была поклонницей. В тот момент мы с женой Маританой уже не жили вместе… с Олей заговорили о семье, о детях».

Андрей Разин

Как отметил Андрей Разин, из-за пандемии коронавируса и закрытых границ он не видел свою возлюбленную уже более полугода. При этом музыкант заметил, что надеется с ней на скорую встречу. Он мечтает сыграть свадьбу со своей любимой девушкой и очень хочет от нее в недалеком будущем детей, сообщает «Собеседник».

Напомним, что за плечами Андрея Разина пять неудачных браков. При этом у него есть только один сын Илья от первого гражданского союза. Еще один его наследник, к сожалению, ушел из жизни в 2017 году после сердечного приступа. Александр похоронен на Троекуровском кладбище.

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