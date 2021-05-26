Прильнули друг к другу в танце: Орбакайте в шелковом платье невесты кружилась в объятиях зятя Пугачевой

Под занавес праздника по случаю дня рождения Кристины Орбакайте, 25 мая ей исполнилось 50 лет, именинница вышла на танцпол с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым. Певица грациозно скользила по паркету в объятиях возлюбленного.

При этом было заметно, что артистка что-то шептала своему мужу, а тот улыбался и нежно придерживал жену за талию, направляя ее в медленном танце. Для праздника дочка Примадонны выбрала кипенно-белое шелковое платье с модными рукавами-буфами. Вечерний наряд певицы чем-то напоминал свадебное платье, Кристина походила на невесту. Да и в целом смеющаяся и неразлучная пара вела себя как влюбленные молодожены.

На вечеринке также отметилась примадонна отечественного шоу-бизнеса вместе с мужем Максимом Галкиным. Они наслаждались вечером, отплясывая под пение поп-короля сцены Филиппа Киркорова.

Поздравить Кристину Орбакайте с 50-летием пришли и именитые гости: Екатерина и Александр Стриженовы, Яна Рудковская, Валентин и Марина Юдашкины, дети именинницы Никита Пресняков и Дени Байсаров, модельер Игорь Гуляев и многие другие.

Смотрите также: