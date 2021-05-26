Две грации: Юдашкина на фуршете позировала с именинницей Орбакайте в узком шелковом платье

Кристина Орбакайте и Марина Юдашкина не сговариваясь оделись в одной цветовой гамме, да и по фасону обе знаменитости выбрали похожие наряды. Так, жена именитого кутюрье отдала предпочтение кипенно-белому присборенному платью. Наряд длины макси подчеркивал силуэт и делал акцент на стройной талии бизнесвумен. Именинница Орбакайте примерила светлое узкое платье, которое также как и у Юдашкиной привлекало внимание именно к линии талии. Длинные белокурые локоны и Марина, и Кристина оставили распущенными, придав им объем с помощью легкой укладки.

Ранее в одном из интервью Кристина Орбакайте призналась, что свой юбилей она планировала провести именно с семьей и близкими друзьями. На вечеринке у певицы отметился и поп-король сцены Филипп Киркоров. Артистка поддерживает теплые дружеские отношения с бывшим отчимом. И всегда зовет его на свои праздники.

А вот примадонна отечественного шоу-бизнеса с недавних пор экс-супруга игнорирует и на домашние торжества не приглашает. Так, к примеру, Филиппа Бедросовича не было видно на домашней вечеринке по случаю 72-летия Аллы Пугачевой. Кроме того, певица с мужем шоуменом Максимом Галкиным в Instagram не поздравили артиста с его днем рождения, когда Киркорову исполнилось 54 года.

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