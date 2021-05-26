«Важно найти человека, которому сможешь рассказать все»: Тодоренко нежно высказалась о Топалове

Как отметила телеведущая, она сначала хотела быть певцу просто другом.

Телеведущая Регина Тодоренко заявила, что сначала хотела быть просто другом для своего нынешнего мужа, певца Влада Топалова. Музыкант, когда только зарождались их отношения, в ответ заявил, что не сможет просто с ней дружить, потому что полюбил.

«Я объяснила ему, что для меня в отношениях самое главное, чтобы я могла довериться своему мужчине и чтобы он мог передо мной открыть все карты. Не люблю, когда девушки-псевдопсихологи говорят: «Не надо мужчинам все рассказывать». Важно найти человека, которому сможешь рассказать все». Регина Тодоренко

Как отметила Тодоренко, к браку с Топаловым они вместе подошли осознанно. У них не стоял вопрос какой-то влюбчивости и страсти. В отношениях звездной парочки до сих пор есть традиции и ритуалы, которые их сплачивают. Для Тодоренко было важно ответить на вопрос, сможет ли она принимать недостатки любимого мужчины. Личные отношения они даже сейчас порой прорабатывают с психологом, сообщает «Собеседник».

Регина Тодоренко и Влад Топалов официально оформили свои отношения в 2018 году. В том же году у пары на свет появился общий сын Михаил, которого звездная пара часто называет Майклом.

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