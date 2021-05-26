«Важно найти человека, которому сможешь рассказать все»: Тодоренко нежно высказалась о Топалове

Телеведущая Регина Тодоренко заявила, что сначала хотела быть просто другом для своего нынешнего мужа, певца Влада Топалова. Музыкант, когда только зарождались их отношения, в ответ заявил, что не сможет просто с ней дружить, потому что полюбил.
«Я объяснила ему, что для меня в отношениях самое главное, чтобы я могла довериться своему мужчине и чтобы он мог передо мной открыть все карты. Не люблю, когда девушки-псевдопсихологи говорят: «Не надо мужчинам все рассказывать». Важно найти человека, которому сможешь рассказать все».
Как отметила Тодоренко, к браку с Топаловым они вместе подошли осознанно. У них не стоял вопрос какой-то влюбчивости и страсти. В отношениях звездной парочки до сих пор есть традиции и ритуалы, которые их сплачивают. Для Тодоренко было важно ответить на вопрос, сможет ли она принимать недостатки любимого мужчины. Личные отношения они даже сейчас порой прорабатывают с психологом, сообщает «Собеседник».
Регина Тодоренко и Влад Топалов официально оформили свои отношения в 2018 году. В том же году у пары на свет появился общий сын Михаил, которого звездная пара часто называет Майклом.