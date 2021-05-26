На вечеринке Орбакайте: 62-летняя Юдашкина в кипенно-белом приталенном платье вывела в свет мужа-кутюрье

Валентин Юдашкин не так часто появляется на публике.

Среди звездных гостей на вечеринке по случаю 50-летия Кристины Орбакайте были замечены не только поп-король сцены Филипп Киркоров и музыкальный продюсер Яна Рудковская, но и близкие друзья семьи — чета Юдашкиных. На личной страничке микроблога жена именитого модельера поделилась свежими кадрами. Для светской тусовки 62-летняя Марина Юдашкина выбрала женственное и элегантное кипенно-белое силуэтное платье с разрезом. Изюминкой образа стали имиджевые очки. Рядом с красавицей женой позировал маэстро Валентин Юдашкин. Модельер не так часто появляется на публике.

«Это было вчера! На дне рождения Кристины Орбакайте, но как приятно вспомнить утром! Вечер был замечательный веселый и добрый!» — отметила Юдашкина.

Семья именитого кутюрье давно дружит с примадонной отечественного шоу-бизнеса. Младшая дочка Аллы Пугачевой — семилетняя Лиза Галкина — даже принимала участие в показе мод Галины Юдашкиной, демонстрируя на подиуме детские наряды от модельера.

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