«Вот и очередное недоразумение объявилось»: Наргиз Закирова подает в суд на Лауру Джугелию

Певица Наргиз Закирова в Instagram сообщила, что подает в суд на популярную журналистку и блогера Лауру Джугелию.

«Друзья мои, вам не кажется, что в последнее время уж очень большое количество «биографистов» моих повылупливалось? Вот и очередное недоразумение объявилось. Некий «журналист» вещает так убедительно, что аж глаза из орбит лезут. Жестикулирует, лобик морщит. Старается изо всех сил! Вот только, как и предыдущие особи, она мне тоже совершенно незнакома». Наргиз Закирова

Как отметила Закирова, Джугелию попросил сказать гадости про нее «тучный дяденька», возможно, намекая на продюсера Максима Фадеева. Она получила от него конфетку, но теперь журналистку она будет ждать в суде.

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Ранее Лаура Джугелия в программе «Шоу-бизнес без правил» заявила, что Наргиз Закирова была популярна среди узкой аудитории за счет каверов. «Макс Фадеев выбрал ее в свою команду. Они начали там сотрудничать. У нее были периоды, когда она выпивала и нарушала какие-то договоренности. То есть могла пропускать концерты или опаздывать на встречи», — рассказывала Джугелия.

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