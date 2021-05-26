«Я бы занял там первое место»: Пенкин объяснил, почему его не взяли на «Евровидение» в 1994 году

Музыкант Сергей Пенкин в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснил, почему его не взяли на музыкальный песенный конкурс «Евровидение» в 1994 году.

«Я бы занял там первое место, потому что был ярким. Но я туда не поехал, потому что не было денег. Надо было внести определенную сумму. Тот, кто поехал в итоге, внес деньги. Причем нужно было вносить все официально». Сергей Пенкин

Как отметил исполнитель, «Евровидение» в нынешнем формате он не смотрит. «В этом году, правда, мельком посмотрел. Больше всего мне понравилась певица с Мальты. Молдавия понравилась. Из Израиля девочка выступала неплохая. Я, правда, не всех видел. Я не смотрю телевизор. Гуляю лучше по вечерам с друзьями. На велосипеде катаюсь. Вообще лучше больше пешком ходить», — заметил исполнитель.

Напомним, что в 1994 году Россия впервые отправила своего участника на конкурс «Евровидение». Тогда он проходил в столице Ирландии, Дублине. Россию представляла певица Маша Кац, выступавшая под псевдонимом Юдифь с композицией «Вечный странник». Она заняла девятое место.

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