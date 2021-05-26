«Прекрасная Алла — обожаю!»: 72-летняя Пугачева в бальном платье с серебристой аппликацией восхитила Николаева

Примадонна вместе с мужем Максимом Галкиным и модельером Валентином Юдашкиным отметилась на вечеринке в честь юбилея Кристины Орбакайте.

На личной страничке микроблога Максим Галкин поделился свежим снимком, запечатлев в кадре жену — примадонну отечественного шоу-бизнеса — и близкого друга семьи — модельера Валентина Юдашкина. Все вместе они побывали на юбилее Кристины Орбакайте. 25 марта певица отметила 50-летие, устроив пышный праздник для семьи и друзей.

По такому случаю 72-летняя Алла Пугачева отдала предпочтение бальному платью из органзы с серебристой аппликацией и пышной персиковой юбкой. Автором наряда выступил Юдашкин. К вечернему аутфиту певица подобрала широкий акцентный поясок в серебре и такого же оттенка изящные остроносые туфельки.

«Прекрасная Алла и маэстро Валя! Обожаю», — восхитился Примадонной ее близкий друг, композитор и певец Игорь Николаев.

К слову, снимок Аллы Борисовны в компании с модельером Валентином Юдашкиным оценила и жена музыканта — Юлия Проскурякова. Она отметилась лайком под фото, дав понять, что образ Примадонны, созданный именитым кутюрье, ей пришелся по вкусу.

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