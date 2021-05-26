«Вах, эти чулки с подвязками»: Климова в кружевном белье дерзко оголила упругие бедра

На фанатской страничке Екатерины Климовой в Instagram появился ее пикантный снимок, который сама актриса публиковала в личном профиле. В кадре экс-возлюбленная Гелы Месхи позирует в кружевном белье, Екатерина облачилась в сорочку-бюстье с гипюром, «случайно» засветив сексапильные чулочки с подвязками. При этом Климову «подловили» в момент, когда она наносила грим на лицо. В своей гримерной актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» позировала в весьма соблазнительном виде. Изюминкой образа стали пышный кудрявый парик и алая помада.

Климова не только похвасталась тонкой талией и упругими бедрами, но и маленькой сочной грудью, которая, по словам фанатов, создана для того, чтобы «привлекать и соблазнять мужчин».

«Ох, и бедра обтянула!», «Сексапильность зашкаливает», «Все бывшие поплыли по стенке», «Чтобы Месхи ночами спать не мог?», «Какой соблазн», «Вах, эти чулки с подвязками», «Секси! Фигурка огонь!», «Милашка», «Ну какая вы смелая, при такой то шикарной фигуре, конечно, это легко!», «Детки выросли, а мамуля все молодеет», -пишут фолловеры.

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