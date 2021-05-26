«Самая важная оценка – твоя собственная»: Исхаков показал виртуозную игру на рояле сына Гагариной

Фотограф Дмитрий Исхаков в Instagram поздравил сына своей бывшей жены, певицы Полины Гагариной, Андрея Кислова с окончанием музыкальной школы.

«Андрюха вон что вытворяет! Невероятно. Восемь лет пролетело как один миг. И знаете, что самое ценное? Он играет для себя. Ему в кайф. Всегда говорю ему, не думай, как тебя оценивают, оценки не важны. Самая важная оценка — только твоя собственная. Тебе должно быть в кайф. Делай это для себя. Учись для себя. Все остальное не важно. Умный парень. Молодец. Браво».

Дмитрий Исхаков

Как отметил Дмитрий Исхаков, в 2013 они впервые отвели с Полиной Гагариной ее сына в музыкальную школу. Он помнит тот день как вчера. В итоге Андрей Кислов в 2021 году окончил учреждение с красным дипломом. По его словам, парень просто невероятно овладел музыкальным инструментом. Он искренне гордится им.

Напомним, что сына Полина Гагарина родила в 2007 году от актера Петра Кислова. С отцом своего ребенка она рассталась в 2010 году.

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