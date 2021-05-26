«В экстремальном мини»: Пугачева в юбке из сетки умело подчеркнула тонкие щиколотки

Алла Пугачева слывет первой модницей и не зря! В ее звездном гардеробе есть место и для повседневных нарядов в стиле casual, и для вечерних туалетов. На одной из фанатских страничек примадонны отечественного шоу-бизнеса появилось ее летнее фото с мужем Максимом Галкиным, ранее этот же кадр в личном профиле публиковал сам телеведущий. Имиджмейкер-стилист Лариса Тимиряева в беседе с сайтом Teleprogramma.pro оценила аутфит певицы, похвалив ее за смелость и любовь к мини.

«Дерзкий образ в черном монохроме, в экстремальном мини, прикрытым юбкой из сетки. Что сразу бросается в глаза — это горизонтальные линии, на которых выстроен весь образ. Первая горизонталь начинается с зоны декольте, что, кстати, раздвинуло визуально плечевой пояс, сузив при этом талию, добавив женственности, а в сочетании с пышной верхней юбкой приблизило силуэт к форме «песочные часы».

Следующую горизонталь создают рукава, митенки, длина мини и подол верхней юбки. И весь силуэт мог бы быть визуально изрезан, если бы не был уравновешен вертикалями, которые акцентируют на себе внимание, а именно: просвечивающие ноги, волосы и украшение на шее, на которое я хочу обратить особое внимание.

Дело в том, что оно увязывает своей формой всю идею и геометрию образа. Украшение — это настоящее ДНК данного образа, его матрица. Туфли поддержали женственность, а митенки — дерзость. Как мы снова наблюдаем, что именно аксессуары сделали образ целостным и индивидуальным. Грамотное использование аксессуаров — показатель хорошего вкуса и великолепного чувства стиля», — отметила стилист.