«Выходи за меня!»: Онищенко в студии «Судьбы человека» позвал Веденскую замуж, подарив кольцо

Актер театра и кино Максим Онищенко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» официально позвал замуж актрису Анастасию Веденскую, подарив ей обручальное кольцо.

«Настенька. Я тебя очень люблю. Я очень люблю твоих сыновей Гордея и Орфея. Выходи за меня!» Максим Онищенко

«Да что вы устраиваете тут, Боря!» — воскликнула актриса, обращаясь к ведущему программы Борису Корчевникову. «Вы что творите-то. Я боюсь свадьбы. Ты прекрасно знаешь. А если ничего не получится? Если что, Боря, я же могу быстро развестись? Он же не заберет у меня детей? У меня просто шок. Я подумаю. Этого я точно не знала. Ну и передача. Это все реально происходит? Ты бы Володю послушал, как сложно со мной жить. Потом скажешь, что я тебя завлекла. У меня просто шок», — заявила Анастасия Веденская.

Напомним, что Анастасия Веденская и Максим Онищенко вместе уже четвертый год. Общих детей у пары пока нет. Ранее актриса была замужем за актером Владимиром Епифанцевым.

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