«Самое противное – ложь. Даже не измена»: Веденская объяснила, почему не простила Епифанцева

Как отметила актриса, ей все друзья говорили, что она ведет себя как дурочка.

Актриса Анастасия Веденская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему не простила своего бывшего мужа, актера Владимира Епифанцева, который изменял жене с актрисой Анной Цукановой-Котт.

«Анна всегда готовила ему. Приносила завтраки, обеды и ужины. Она была такая: «Володя, у тебя заболела ножка? Я отвезу тебя к врачу». Но я, правда, другая. Но он же женился на мне. Я тоже заботилась о нем. Она его всегда хвалила, а я говорила ему правду. Не все хотят слушать правду. Если бы я ему не говорила правду, то он так и не начал сниматься в кино». Анастасия Веденская

Как отметила Веденская, она боролась не за мужа, а за себя.

«Рядом со мной должен был быть самый лучший и прекрасный человек. Я хотела им гордиться. Мне это было важно. А потом он объявил, что я испортила ему жизнь. Якобы он хотел жить в подвале, а не сниматься в кино. Самое противное — это ложь. Даже не измена. Мне все друзья говорили, что я веду себя как дурочка. А я защищала Аню», — заметила Анастасия Веденская.

Напомним, что Анастасия Веденская и Владимир Епифанцев были вместе с 2004 по 2018 год. У них два общих сына — Гордей и Орфей.

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