«У меня была дыра в голове»: Веденская раскрыла детали драки в ресторане Санкт-Петербурга

Актриса Анастасия Веденская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» раскрыла детали драки в ресторане при отеле Санкт-Петербурга, где она была жестоко избита. Инцидент случился в феврале нынешнего года.

Как отметила Веденская, в городе на Неве она была на премьере фильма «Дочь тьмы» со своим участием. После она со своим молодым человеком Максимом Онищенко, режиссером ленты Ростиславом Мусаевым и его подругой отправилась в ресторан при отеле, где они все остановились.

«Я приехала на премьеру фильма и целый день давала интервью. Я так устала, что хотела к себе в номер. Но Ростислав все-таки обманным путем затянул нас в ресторан. В процессе посиделок зашел разговор о домашнем насилии. Я сказала, что мой бывший муж Володя Епифанцев никогда меня не бил. И тут подруга режиссера мне говорит: «Я такое могу с тобой сделать». И она мне бокалом наносит удар в затылок. Я позвонила Володе и сказала: «Меня повезут в больницу». Володя тоже оказался в этом отеле. Он снимался в каком-то фильме. Попросила его позаботиться о нашем сыне Гордее, который был в этой же гостинице. Он приехал со мной в Санкт-Петербург, чтобы посетить Эрмитаж». Анастасия Веденская

Как отметила Веденская, это просто совпадение, что Епифанцев был в этой же гостинице.

«Мне казалось, что я сейчас умру. У меня была дыра в голове. Мне на живую голову зашивали. Наложили семь швов», — заметила актриса.

Напомним, что Анастасия Веденская и Владимир Епифанцев были вместе с 2004 по 2018 год. У них два общих сына Гордей и Орфей.

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