«Классный прием!»: Савичева сделала фигуру стройнее, грамотно прикрепив платок на жакете

Певица Юлия Савичева прогулялась по Красной площади в костюме модного разбеленно-желтого оттенка, состоящего из жакета и мини-юбки. В комплект к нему артистка подобрала высокие ботинки на массивной подошве со шнуровкой и ремень, подчеркнув талию. Однако изюминкой образа стал платок, который звезда перекинула через плечо. Аксессуар не только украсил аутфит знаменитости, но и визуально вытянул силуэт, сделав фигуру девушки еще стройнее.

«Классный стилистический прием!» — похвалила Юлию стилист Анастасия Стар.

Она обратила внимание, что платки, столь интересно включенные в аутфиты, привлекают к себе внимание. И их у женщин должно быть несколько.

«Маленькие и большие, цветные и базовые, льняные и шелковые. Они могут быть и головным убором, и шейным украшением, и элементом декора сумки, и поясом, и накидкой. Вариантов использования масса! Такой аксессуар добавляет образу динамичности, детальности, шика. Юлия Савичева накинула платок со знаменитым принтом «огурцы» на жакет и заправила под ремень. Выглядит свежо и стильно! Высокие военные ботинки добавляют образу брутальности, юбка же наоборот говорит о женственности и хрупкости. Кстати, еще одна причина обзавестись платками: за счет дополнительной вертикали в образе вытягивается ваш силуэт — такой прием позволит скинуть вам пару сантиметров в талии. Приятный милитари-образ получился у Юлии, актуальный, небанальный», — сказала Анастасия.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Стар — стилист для девушек-экспертов, основатель бренда украшений Mia Suno. Имеет диплом стилиста «Модной конторы», обучалась у топ-стилиста Юлии Горни на курсах «Имидж-любитель» и «Имидж-любитель – 2. ДНК стилей».

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