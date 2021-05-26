Серябкина назвала сумму гонорара от Фадеева после выступления с группой «Серебро» на «Евровидении»

Как отметила исполнительница, она купила себе на эти деньги ноутбук.

Певица Ольга Серябкина в шоу «Ночной контакт» на «Ютубе» назвала сумму своего первого в жизни гонорара, полученного от продюсера группы «Серебро» Максима Фадеева после выступления на музыкальном песенном конкурсе «Евровидение».

«После «Евровидения» нам Максим подарил каждой по пять тысяч долларов. Как сейчас помню. Это был первый артистический гонорар. На «Евровидении» было первое в жизни мое выступление. Я с этого начала в группе «Серебро». И я на эти деньги купила себе первый ноутбук. Они тогда такие классные были». Ольга Серябкина

«На все пять тысяч долларов?» — поинтересовался ведущий шоу Стас Ярушин.

«Ну что-то осталось», — заметила Серябкина.

Группа «Серебро» выступала на конкурсе «Евровидение» в 2007 году в столице Финляндии, Хельсинки. Они заняли почетное третье место, уступив только представительнице Сербии Марии Шерифович и Верке Сердючке из Украины.

Смотрите также: