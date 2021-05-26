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Серябкина назвала сумму гонорара от Фадеева после выступления с группой «Серебро» на «Евровидении»

Как отметила исполнительница, она купила себе на эти деньги ноутбук.

Серябкина назвала сумму гонорара от Фадеева после выступления с группой «Серебро» на «Евровидении»
Группа "Серебро". Фото: Globallookpress.com

Певица Ольга Серябкина в шоу «Ночной контакт» на «Ютубе» назвала сумму своего первого в жизни гонорара, полученного от продюсера группы «Серебро» Максима Фадеева после выступления на музыкальном песенном конкурсе «Евровидение».

Ольга Серябкина
Ольга Серябкина. Фото: Globallookpress.com

«После «Евровидения» нам Максим подарил каждой по пять тысяч долларов. Как сейчас помню. Это был первый артистический гонорар. На «Евровидении» было первое в жизни мое выступление. Я с этого начала в группе «Серебро». И я на эти деньги купила себе первый ноутбук. Они тогда такие классные были».

Ольга Серябкина

«На все пять тысяч долларов?» — поинтересовался ведущий шоу Стас Ярушин.

«Ну что-то осталось», — заметила Серябкина.

Группа «Серебро» выступала на конкурсе «Евровидение» в 2007 году в столице Финляндии, Хельсинки. Они заняли почетное третье место, уступив только представительнице Сербии Марии Шерифович и Верке Сердючке из Украины.

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Группа "Серебро"Конкурс "Евровидение"Максим ФадеевОльга СерябкинаСтас Ярушин