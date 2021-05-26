«Как вы относитесь к мужчинам с пузиком?»: Серябкиной в «Ночном контакте» напомнили о Фадееве

Певице Ольге Серябкиной в шоу «Ночной контакт» на YouTube тонко напомнили о ее бывшем продюсере Максиме Фадееве, который несколько лет назад весил более двухсот килограммов. В какой-то момент ведущий шоу Стас Ярушин предложил звезде ответить на вопросы зрителей в студии.

Одним из первых прозвучал вопрос: «Как вы относитесь к мужчинам с пузиком?» с явным намеком на продюсера Максима Фадеева.

«Честно сказать, мне все равно. Мне все равно». Ольга Серябкина

«На мужчин?» — спросил Стас Ярушин. «Это просто меня не касается. Я стараюсь не касаться их пузиков», — заметила Серябкина.

Ранее в одном из шоу бывшая подруга Ольги Серябкиной и ее коллега по группе «Серебро» Елена Темникова утверждала, что у певицы был роман с продюсером коллектива Максимом Фадеевым. Якобы она часто заставала их в номерах отелей во время гастролей. И Фадеев, и Серябкина связь между собой позже не раз отрицали.

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