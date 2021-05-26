Дробыш рассказал об артистах, которые увлекались мальчиками на «Фабрике звезд»

Виктор Дробыш дал откровенное интервью YouTube-проекту Fametime TV. Продюсер высказался об Ольге Бузовой, усомнившись в ее музыкальных талантах. И рассказал о российских звездах-геях, которые увлекались юными участниками проекта «Фабрика звезд».

Напомним, Дробыш дважды продюсировал шоу — в 2004-м и в 2006 году. А также занимался продвижением некоторых выпускников проекта.

Продюсер поведал, что долгое время работал в Европе (в Финляндии и Германии) и там часто взаимодействовал с людьми нетрадиционной ориентации. Однако их поведение никогда не вызывало у него отторжения или чувства брезгливости. Чего не сказать о его опыте в России в пору «Фабрики звезд».

«Приезжали звезды наши, клали глаз на молодых ребят, которым даже 18 лет нет», — сказал он.

Дробыш не стал называть конкретные фамилии, но признался, что ему приходилось ограждать парней от излишнего внимания некоторых артистов.

«Меня даже их родители просили защищать», — заявил Дробыш.

К счастью, эта история закончилась хорошо, начинающие музыканты не пострадали.

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