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Дробыш рассказал об артистах, которые увлекались мальчиками на «Фабрике звезд»

Продюсер признался, что ему пришлось защищать участников проекта.

Дробыш рассказал об артистах, которые увлекались мальчиками на «Фабрике звезд»
Виктор Дробыш. Фото: Global look press

Виктор Дробыш дал откровенное интервью YouTube-проекту Fametime TV. Продюсер высказался об Ольге Бузовой, усомнившись в ее музыкальных талантах. И рассказал о российских звездах-геях, которые увлекались юными участниками проекта «Фабрика звезд».

Напомним, Дробыш дважды продюсировал шоу — в 2004-м и в 2006 году. А также занимался продвижением некоторых выпускников проекта.

Продюсер поведал, что долгое время работал в Европе (в Финляндии и Германии) и там часто взаимодействовал с людьми нетрадиционной ориентации. Однако их поведение никогда не вызывало у него отторжения или чувства брезгливости. Чего не сказать о его опыте в России в пору «Фабрики звезд».

Виктор Дробыш.
Виктор Дробыш. Фото: Global look press

«Приезжали звезды наши, клали глаз на молодых ребят, которым даже 18 лет нет», — сказал он.

Дробыш не стал называть конкретные фамилии, но признался, что ему приходилось ограждать парней от излишнего внимания некоторых артистов.

«Меня даже их родители просили защищать», — заявил Дробыш.

К счастью, эта история закончилась хорошо, начинающие музыканты не пострадали.

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