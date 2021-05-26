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«Смотрите, но не трогайте!»: Михалкова похвасталась накаченным прессом в костюме восточной танцовщицы

Экс-звезда «Уральских пельменей» в таком виде снималась в многосерийном фильме «Стриптизеры».

«Смотрите, но не трогайте!»: Михалкова похвасталась накаченным прессом в костюме восточной танцовщицы
Юлия Михалкова. Фото: Global look press.

Юлия Михалкова поделилась в личном блоге пикантным снимком, на нем артистка предстает в костюме танцовщицы, специализирующейся на танце живота. Оказалось, что кадр был сделан во время работы над сериалом «Стриптизеры», где она сыграла одну из главных ролей. В настоящий момент фильм уже можно увидеть на мультимедийных сервисах.

Актриса призналась, что это единственная кинолента, в которой она решилась показать свои навыки арабской хореографии.

«Смотрите на меня, но не трогайте! В меру откровенный, супертанцевальный и невероятно добрый сериал о том, что каждый способен стать настоящей звездой!» — написала она в Instagram.

Обнародованный кадр Михалковой имел невероятный успех у ее фолловеров, которые обратили внимание на безупречные формы своей любимицы и хорошо подкаченный пресс.

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