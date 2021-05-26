Впервые вместе за долгое время: Орбакайте могла стать миротворцем в «войне» Киркорова и Пугачевой

Бывшие муж и жена не поздравляли в последние годы друг друга в соцсетях и не появлялись вместе на мероприятиях.

Старшая дочь примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой, певица и актриса Кристина Орбакайте, могла выступить в роли миротворца в возможном затянувшемся конфликте поп-короля Филиппа Киркорова и ее матери Аллы Пугачевой. Напомним, что они были мужем и женой на протяжении 11 лет.

На юбилее исполнительницы в одном из подмосковных ресторанов появились и Пугачева со своим нынешним мужем, юмористом Максимом Галкиным, и Киркоров. Вместе на одном мероприятии они собрались впервые за несколько последних лет.

Киркоров пел со сцены нежную песню, посвященную имениннице, а Пугачева и Галкин танцевали. Причем Примадонна даже подпевала. Трогательный момент запечатлела присутствующая на празднике продюсер Яна Рудковская.

Напомним, что Алла Пугачева не комментировала, почему она перестала общаться с Киркоровым. Сам поп-король также высказывался о возможной ссоре крайне пространно. Лишь говорил, что «королеве позволено все».

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