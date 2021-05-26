«Ух! Папа – огонь»: Королева «отожгла» в танце с отцом Михайлова на вечеринке для звезд

Стас Михайлов устроил для своих друзей, среди которых немало звезд, масштабную вечеринку в честь дня рождения своего отца Владимира Борисовича, бывшего летчика.

Как оказалось, папа популярного артиста находится в прекрасной форме. Услышав зажигательную композицию, мужчина не удержался и пошел показывать класс на танцполе. Компанию ему составила Наташа Королева, облаченная в летнее мини-платье с цветочным принтом. Пожилой мужчина отлично продержался всю композицию, ничуть не уступая в хореографии артистке.

Видео с этим сюжетом обнародовала в Сети жена Стаса Михайлова, Инна.

«Папа – огонь! Здоровья!» — подписала она его. «Ух! Папа — огонь», — согласилась с высказыванием в комментариях Наташа Королева.

Напомним, ранее Стас Михайлов обратился к отцу на своей страничке в Instagram.

«Ты для нас яркий пример мудрого, сильного, отзывчивого человека! На протяжении долгих лет мы все на тебя равняемся! И тебя любят очень многие люди разных социальных сословий», — написал музыкант.

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