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«Король «Евровидения»: Рудковская тонко подколола Киркорова на дне рождения Орбакайте

Поп-королю никак не удается покорить песенный конкурс со своими подопечными.

«Король «Евровидения»: Рудковская тонко подколола Киркорова на дне рождения Орбакайте
Яна Рудковская и Филипп Киркоров. Фото: Globallookpress.com

Продюсер Яна Рудковская в сторис Instagram тонко подколола поп-короля отечественной эстрады и своего большого друга Филиппа Киркорова. Она поделилась записью, как он поет на сцене на дне рождения Кристины Орбакайте, которую подписала: «Король «Евровидения».

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial/

Напомним, что в 1995 году Филипп Киркоров занял на «Евровидении» только семнадцатое место. Он выступал с песней «Колыбельная для вулкана». После этого поп-король заявил, что «возьмет конкурс измором».

В 2007 году он продюсировал Дмитрия Колдуна, представлявшего Белоруссию. Спустя год — украинку Ани Лорак. В 2016 году он привез на «Евровидение» Сергея Лазарева, а на детский конкурс — сестер Толмачевых. Никому из них не удалось победить. Наконец, в этом году он помогал представительнице Молдавии Наталье Гордиенко. Она заняла скромное 13 место.

Яна Рудковская со второй попытки покорила «Евровидение». Ее подопечный музыкант Дима Билан в 2006 году остановился в шаге от победы, а через два года стал лучшим в Европе.

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Дима БиланКонкурс "Евровидение"Кристина ОрбакайтеФилипп КиркоровЯна Рудковская