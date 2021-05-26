Статуэтка: Андрей Державин не сдержал эмоций, увидев похудевшую Лолиту в многоцветном купальнике

57-летняя Лолита Милявская за последнее время заметно постройнела и похорошела. При этом певица утверждает: ей это ничего не стоило, лишние килограммы испарились как-то сами собой. Что ж, большинству женщин остается только завидовать, ведь после тридцати похудеть не так-то просто. А 65-летней Ларисе Долиной даже пришлось обращаться для этого в специализированную клинику.

Как бы не скромничала Лолита по поводу своего похудения, звезда явно теперь гордится своей фигурой. Ее гардероб изрядно пополнился облегающими нарядами, вспомнила артистка и про забытые одеяния. Накануне она нашла у себя в «фэшн-закромах» купальник яркой расцветки и тут же поспешила примерить его, позируя на камеру. Выложенные в Сеть кадры произвели неизгладимое впечатление на ее фолловеров, в комментариях также отметились многочисленные звезды.

К примеру, свои восторженные лайки под постом поставили: музыкант Андрей Державин, режиссер Кирилл Серебренников, ведущий Михаил Куницын, жена народного артиста Александра Малинина Эмма Малинина и другие.

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