«Много предметов в гардеробе»: Орбакайте рассказала, чем балует ее Пугачева с детства

Дочь Примадонны накануне побывала на «Вечернем Урганте», где поведала о своей жизни.

25 мая Кристине Орбакайте исполнилось 50 лет, в этот день певица посетила Первый канал и его шоу «Вечерний Ургант». В беседе с Иваном Ургантом звезда поведала о своем детстве, о семье и подарках, которыми ее баловала и продолжает это делать Примадонна.

Звезда призналась, что ей никогда не было скучно с мамой. С самого раннего возраста и до сих пор она обожает домашние посиделки с родительницей. По словам артистки, с Аллой Борисовной ей не было скучно никогда, ведь она всегда была заводилой в компании, устраивала игры для гостей.

Самое любимое развлечение Кристины, которое организовывала для нее мама – это выбор призов, развешанных на ниточках, с завязанными глазами.

«Она, будучи за границей, умудрялась привозить какие-то вкусненькие ластики, жевачечки… И всегда это было интересно – кому какой сувенирчик достанется», — вспомнила детство Орбакайте.

Звезда также на всю жизнь запомнила фотоаппарат-мыльницу, который мама привезла для нее из Японии. По словам певицы, Пугачева до сих пор любит ее баловать. И, проходя в магазине мимо очередной красивой вещи, которая, по ее мнению, подойдет дочке, Алла Борисовна обязательно останавливается и покупает ее.

«Мама всегда хочет угодить, даже не в день рождения. Поэтому у меня много предметов в гардеробе от нее», — заметила Кристина.

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