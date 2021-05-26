«Она могла бы работать медсестрой»: Дробыш высказался о музыкальном таланте Бузовой

Продюсер считает, что артистка не должна была идти на сцену.

Виктор Дробыш на YouTube-шоу Fametime TV заговорил об Ольге Бузовой, заметив, что певице лучше было найти себя в другой сфере.

«Она могла бы быть медсестрой… Почему именно в музыку надо лезть?» — сказал продюсер.

Чтобы разговорить собеседника ведущая проекта Лаура Джугелия сравнила Ольгу Бузову с Мадонной, которая, по ее мнению, тоже не обладает особыми вокальными данными. Эта аналогия откровенно разозлила Дробыша.

«Сравнивать Мадонну с Бузовой, на умнике, так серьезно, и пытаться от меня получить комментарий? Ну это разводка какая-то, чтобы я наговорил всякой ерунды, а потом вы бы из всего разговора оставили… Вот вы меня разбудили! Если вы сравниваете их, значит мы с вами не совпадаем», — не сдержал эмоций Виктор.

Несмотря на критику таланта артистки, продюсер подчеркнул, что «победителей не судят». А также похвалил Ольгу за трудолюбие. «Но, если мы будем говорить об этом, как о музыке, нам музыки не видать», — все-таки добавил он.

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