Стройнят: Орбакайте вышла на сцену «Вечернего Урганта» в модных брюках с серебристыми лампасами

Актриса побывала на шоу в день своего 50-летия.

Кристина Орбакайте 25 мая отметила 50-летие, побывав в этот день на шоу Первого канала «Вечерний Ургант». Звезда дважды сменила наряды, пока была на передаче.

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Интервью ведущему Ивану Урганту певица дала в мерцающем белом комбинезоне из шелка. Она остановила свой выбор на актуальной модели с широкими брюками и пышными рукавами-фонариками.

И в окончании шоу звезда вышла на сцену с группой «Фрукты», облачившись в укороченные брюки с трендовыми лампасами. Цвет стильных прошивок по бокам совпадал с оттенком жакета, серебристая ткань которого эффектно блистала в свете софитов.

Эвелина Хромченко не раз говорила на шоу «Модный приговор», что брюки с лампасами являются хорошей инвестицией средств, поскольку никогда не выйдут из моды. Ну а в настоящий момент они являются настоящим хитом модного мира. Стильная полоска по швам обладает приятным качеством – она не только делает образ более привлекательным, но и визуально удлиняет ноги, благодаря чему они выглядят более стройными. Впрочем, фигура Кристины Орбакайте вряд ли нуждается в каких-либо улучшениях.

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