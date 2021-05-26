Не на что хоронить: вдову Леонида Филатова решили кремировать

Сын Нины Шацкой в настоящий момент болен и не может в полной мере заняться прощальными хлопотами.

Тело вдовы Леонида Филатова Нины Шацкой, умершей 23 мая от ковидной пневмонии, родственники решили кремировать. На традиционные похороны, и уж тем более на захоронение возле мужа на Ваганьковском кладбище, у них просто не нашлось средств, пишет КП.

больше по теме Неподъемная сумма: на похороны Шацкой возле Филатова понадобится полмиллиона рублей Деньги попытались собрать обычные прихожане.

По данным издания, похоронами пришлось заниматься невестке Нины Шацкой Алле Золотухиной, многодетной матери, поскольку сын актрисы, обычный сельский священник, заболел коронавирусом и физически не смог это сделать.

«Театр никакой помощи не оказывает. Ритуальные услуги еще не оплачены… Обычные похороны очень дороги. Решили кремировать, это дешевле. На поминки денег нет… Грустно. И стыдно», — написала в Instagram Ирина Тарасова, которая когда-то работала на «Ленфильме».

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