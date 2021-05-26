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Не на что хоронить: вдову Леонида Филатова решили кремировать

Сын Нины Шацкой в настоящий момент болен и не может в полной мере заняться прощальными хлопотами.

Не на что хоронить: вдову Леонида Филатова решили кремировать
Леонид Филатов и Нина Шацкая. Фото: Global Look Press

Тело вдовы Леонида Филатова Нины Шацкой, умершей 23 мая от ковидной пневмонии, родственники решили кремировать. На традиционные похороны, и уж тем более на захоронение возле мужа на Ваганьковском кладбище, у них просто не нашлось средств, пишет КП.

По данным издания, похоронами пришлось заниматься невестке Нины Шацкой Алле Золотухиной, многодетной матери, поскольку сын актрисы, обычный сельский священник, заболел коронавирусом и физически не смог это сделать.

«Театр никакой помощи не оказывает. Ритуальные услуги еще не оплачены… Обычные похороны очень дороги. Решили кремировать, это дешевле. На поминки денег нет… Грустно. И стыдно», — написала в Instagram Ирина Тарасова, которая когда-то работала на «Ленфильме».

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