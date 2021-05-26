За что Кристина Орбакайте обижена на Аллу Пугачеву
Видео
7 эффективных упражнений при болях в пояснице
Видео

Неподъемная сумма: на похороны Шацкой возле Филатова понадобится полмиллиона рублей

Деньги попытались собрать обычные прихожане.

Неподъемная сумма: на похороны Шацкой возле Филатова понадобится полмиллиона рублей
Леонид Филатов и Нина Шацкая. Фото: Global Look Press

23 мая умерла от двусторонней пневмонии актриса Нина Шацкая, вдова Леонида Филатова. Болезнь стала следствием коронавируса, который в первое время показался неопасным ее родственникам, и женщина не сразу оказалась в клинике. Да и сама она отказалась от госпитализации. В итоге в ковидный госпиталь  она прибыла слишком поздно и через 12 дней ушла из жизни.

Сын актрисы, обычный сельский священник, пасынок Леонида Филатова и сын Валерия Золотухина, Денис Золотухин тоже заразился опасным вирусом и в организации похорон и поминок Нины Шацкой физически не может принимать участие, пишет КП. Все заботы легли на его жену Аллу, которой и без того не просто, ведь ей приходится теперь одной заботиться о шестерых наследниках.

А средств для организации достойных похорон возле погоста Леонида Филатова, как сообщает издание, нужно немало – полмиллиона рублей. Столь огромная сумма вышла из-за особенностей надгробного памятника Филатову. Огромная бронзовая фигура стоит на Ваганьковском кладбище. И, чтобы рядом с актером нашлось место под могилу его жены, тяжелый монумент необходимо демонтировать, укрепить грунт и выкопать новую могилу.

Для супруги сельского священника такие траты нереальны, поэтому прихожане Никольского храма в селе Ермолино под городом Видное стали собирать средства для оказания помощи семье Дениса Золотухина. Затем к сбору средств подключились коллеги Нины Шацкой. Однако идея похоронить ее рядом Филатовым все равно выглядит нереализуемой. Поэтому родственники приняли решение придать ее тело земле на Троекуровском кладбище.

Смотрите также

Тэги

Денис ЗолотухинЛеонид ФилатовНина Шацкаясмерть актера