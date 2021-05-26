Неподъемная сумма: на похороны Шацкой возле Филатова понадобится полмиллиона рублей

23 мая умерла от двусторонней пневмонии актриса Нина Шацкая, вдова Леонида Филатова. Болезнь стала следствием коронавируса, который в первое время показался неопасным ее родственникам, и женщина не сразу оказалась в клинике. Да и сама она отказалась от госпитализации. В итоге в ковидный госпиталь она прибыла слишком поздно и через 12 дней ушла из жизни.

больше по теме Рекомендовано Роговым: Бузова отметилась на отдыхе в остромодных шортах из меланжа Аналогичную модель стилист рекомендовал на своем шоу.

Сын актрисы, обычный сельский священник, пасынок Леонида Филатова и сын Валерия Золотухина, Денис Золотухин тоже заразился опасным вирусом и в организации похорон и поминок Нины Шацкой физически не может принимать участие, пишет КП. Все заботы легли на его жену Аллу, которой и без того не просто, ведь ей приходится теперь одной заботиться о шестерых наследниках.

А средств для организации достойных похорон возле погоста Леонида Филатова, как сообщает издание, нужно немало – полмиллиона рублей. Столь огромная сумма вышла из-за особенностей надгробного памятника Филатову. Огромная бронзовая фигура стоит на Ваганьковском кладбище. И, чтобы рядом с актером нашлось место под могилу его жены, тяжелый монумент необходимо демонтировать, укрепить грунт и выкопать новую могилу.

Для супруги сельского священника такие траты нереальны, поэтому прихожане Никольского храма в селе Ермолино под городом Видное стали собирать средства для оказания помощи семье Дениса Золотухина. Затем к сбору средств подключились коллеги Нины Шацкой. Однако идея похоронить ее рядом Филатовым все равно выглядит нереализуемой. Поэтому родственники приняли решение придать ее тело земле на Троекуровском кладбище.

Смотрите также