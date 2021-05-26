Рекомендовано Роговым: Бузова отметилась на отдыхе в остромодных шортах из меланжа

Пока многие россияне скучают в офисах, некоторые счастливчики уже вовсю пользуются преимуществами теплой погоды, примеряя летние наряды. Одна из них – Ольга Бузова, которая несколько дней провела в уютном комплексе за городом, наслаждаясь природой и свежим отдыхом.
Небольшая пауза в работе стала для телеведущей отличным поводом, чтобы выгулять остромодные шорты. В них нет и намека на гламур, проще говоря, модель выглядит будто обрезанные треники из меланжа. И именно их рекомендовал для летнего сезона стилист Александр Рогов на своем YouTube-шоу «Шоп-контент».
«Это правда модно!» — заверял он.
А вы бы надели такие шорты?