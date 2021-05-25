Акцент на щиколотку: Подольская в лавандовом костюме-тройке и балетках посетила вечеринку

Жена Владимира Преснякова в одиночестве оказалась на pre-party фестиваля «Жара», который прошел в Москве.

Наталья Подольская, как мама двоих детей, привыкла успевать сделать несколько день. Так и 25 мая выдался для девушки очень насыщенным. Она устроила фотосессию, сменив несколько образов. А потом отправилась на pre-party фестиваля «Жара», который состоится летом. Музыкальное мероприятие уже несколько лет организовывает Эмин Агаларов. В этом году он надеется, что все состоится и пандемия не помешает устроить праздник музыки.

Для такого вечера Подольская облачилась в костюм-тройку лавандового цвета. Наряд с жакетом и укороченными брюками дополняли балетки. В руках она держала необычный клатч с рисунком медвежонка. Певица распустила волосы и сделала нежный макияж. Девушка пришла в одиночестве. По всей видимости, Владимир Пресняков не смог сопровождать жену или остался дома, чтобы приглядеть за сыновьями. В центре событий был и корреспондент портала Teleprogramma.pro.

«Лето .. Праздник.. Жара. 25 июня буду выступать, приходите. Жара будет в Москве», — заявила артистка.

«Мы отдыхали под Ялтой. Это было просто потрясающе. Вообще, еще мне запомнилась поездка в Лиссабон. Я люблю экскурсии», — рассказала Наталья на вечеринке.

Поклонники одарили ее комплиментами. «Вы очень яркая, позитивная девушка!», «Красивый костюм и сама Наташа», «Красиво выглядите», «Это стильно и цвет необычный», «Хочется любоваться», — отозвались поклонники.

Добавим, что также мероприятие посетили: Лариса Долина, Митя Фомин, Анита Цой, Ани Лорак, Анатолий Цой, Григорий Лепс и многие другие известные персоны.

Смотрите также: