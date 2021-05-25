Подчеркнула каждый изгиб: Ани Лорак в кожаном комбинезоне и на шпильках предстала на публике

В Москву этой весной вернулась привычная жизнь. Вновь стали проводить светские рауты, кино-премьеры и другие мероприятия. Звезды отмечают свои дни рождения не дома, а собирают друзей в ресторане. Так 25 мая Кристина Орбакайте организовала праздник в честь юбилей, на котором собрала родню. А вот в другом месте состоялось pre-party фестиваля «Жара», который пройдет летом. На нем появилось много известных персон, включая Ларису Долину.

Однако также привлекла к себе внимание Ани Лорак. Певица готовится презентовать клип на новую песню «Раздетая». На публике она появилась в кожаном комбинезоне с поясом и босоножках на шпильке. Наряд подчеркнул каждый изгиб ее идеальной фигуры. Артистка распустила волосы и сделала неброский макияж. Она позировала фотографам и даже рассказала корреспонденту портала Teleprogramma.pro, чем порадует публику.

«На фестивале „Жара“ мы готовим новые постановки. Я уже четвертый год принимаю участие. Выпускаем трек „Раздетая“. Это что касается моего творчества. Клип на эту песню очень экстремальный. Сама песня о дружбе и любви», — рассказала Лорак.

Она также ответила на вопрос, что самое привлекательное в мужчине

«Айкью, мозги», — заверила девушка.

К слову, на мероприятии появился и организатор фестиваля Эмин Агаларов. Завидный холостяк признался, что очень занят.

«Вовсю готовимся к фестивалю „Жара“. Я выпускаю новый альбом», — поделился он.

Добавим: что также среди гостей были: Юлия Барановская, Митя Фомин, Анита Цой, Наталья Подольская, Глюкоза, Алена Свиридова и другие известные личности.

Смотрите также: