«Для меня поющий дома человек — это бабушка»: Орбакайте вспомнила, как хранила секрет матери

Алла Пугачева привела дочь на музыкальную телепередачу, но свою причастность к этому решила сохранить в тайне.

Отмечающая 50-летний юбилей певица Кристина Орбакайте вспомнила свою первую песню. Это была композиция «Солнышко смеется, ярко светит детям», которую, будучи еще первоклассницей, артистка спела в советской передаче «Веселые нотки» — предвестнице «Утренней звезды».

Знаменитая мама Алла Пугачева аккомпанировала дочери на клавишах в тот раз, но светиться на экране категорически не пожелала, чтобы зрители не узнали, что это ее ребенок. Пианино убрали за кулисы, а ведущему Владимиру Ухину Примадонна строго-настрого запретила проговориться в эфире.

«Он, конечно же, пытался меня всячески вывести на чистую воду, расспрашивал: «Ой, Кристиночка, как ты хорошо поешь, какая песня хорошая, а у тебя в доме кто-то поет?» Я честно призналась: «Да, поет», — вспоминает Орбакайте в интервью MK.ru. — Но мама-то дома не поет, она только распевается, а поет в другом месте. У меня, естественно, вылетело из головы, что подумают прежде всего на маму. Я-то имела в виду бабушку! У меня бабушка всю жизнь пела дома. Она все время слушала пластинки Шульженко, с гостями пела. Для меня поющий дома человек — это бабушка».

Правда, Ухин в тот раз продолжил расспрашивать девочку о поющих родственниках. Кристина ответила, что и дедушка дома поет, а потом увидела, как мама Алла показывает ведущему кулак из-за кулис. В итоге Орбакайте так и не раскрыла своего происхождения в «Веселых нотках». Это было еще до ее появления в фильме «Чучело». А сразу после выхода картины мать и дочь записали вместе песню «Все еще будет», тогда уже вся страна знала, чей ребенок талантливая Кристина.

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