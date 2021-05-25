«Грудь у вас девичья»: Глюкоза в сексапильном платье на голое тело «случайно» блеснула прелестями

Певица Глюкоза раззадорила аппетит поклонников, блеснув сексапильным снимком в соблазнительном мини-платьице. Актриса из комедии «Прабабушка легкого поведения. Начало» сверкнула «сочными» прелестями, упругими холмиками груди и тонкой талией. При всем при этом у артистки есть двое детей — старшая Лида уже подросток. В мае ей исполнилось 14 лет. У девочки есть сестренка Вера, ей девять лет.

По словам певицы, ее муж не видит ничего предосудительного в том, что она постоянно позирует то в трусиках, то в бикини, то в белье. К этому Александр относится спокойно. Наташа объяснила возлюбленному, что в ревности нет никакого смысла — она не видит рядом с собой другого мужчину.

«Сладкие пуговки в напряжении», «Грудь у вас девичья — так и манит», «Крепкие и упругие холмики!! Как только удается выглядеть так шикарно?! Натали, вы грудью-то кормили дочек?!», «Богиня!!», «Вай, хорошая какая — персик», «Чувственно», «Светлый оттенок волос, гладкая матовая кожа, идеальная фигура — просто на зависть», «Дива», «Фигура у вас просто огонь!» — пишут фолловеры.

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